Noemi: il nuovo singolo, Guardare Giù, dal 12 novembre su Radio Italia

Il nuovo brano, già pre-salvabile (qui: https://bit.ly/2YoGhCi), parla di consapevolezza e coraggio. Racconta di una donna, abbastanza lucida e sicura di sé, che sta vivendo una relazione piena di incertezze e che guarda in faccia queste problematiche. “È una canzone che trovo universale e che spero possa esservi d’ispirazione per guardare giù quando siete in bilico così da affrontare le vostre paure”, ha aggiunto. "È un brano teso, intenso e coraggioso, soprattutto vocalmente”, ha poi concluso.