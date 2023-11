Noemi e Ariete sugli spalti dell'Olimpico di Roma per la vittoria degli Azzurri

Allo Stadio Olimpico di Roma, l'Italia ha calato il pokerissimo contro la Macedonia del Nord. Grazie alla vittoria per 5 a 2, ora siamo a un passo dalla qualificazione ai prossimi Campionati Europei: nel match di lunedì (20 novembre) contro l'Ucraina, nostra rivale diretta per il secondo posto del gruppo C, agli Azzurri basterà un pareggio per ottenere il pass a Euro 2024.