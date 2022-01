L'artista inizia così il messaggio: “Vedo quegli occhi di bimba un po’ spauriti e provo un immenso affetto, vorrei superare il tempo e lo spazio e darti una carezza. Non ti dirò bugie, non sarà semplice.”. Poi Noemi avverte la lei bambina: “Non saranno sempre anni spensierati e la vita non è come nei cartoni la mattina davanti ai biscotti prima di andare a scuola. Ti capiterà di soffrire; conoscerai l’ingiustizia, il distacco, la crudeltà, l’incomprensione e scoprirai che anche chi ti ama da morire, può farti stare male. Ma la notte non dura per sempre”: