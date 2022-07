Nina Zilli: un concerto speciale a Polignano, poi in Sardegna con Radio Italia

Il primo live, per il Festival “Bari in Jazz”, è in programma il prossimo 29 luglio, nella Piazzetta Suor Maria Giovanna Laselva di Polignano. Nina, ritratta nella foto in alto da Andrea Lamberti, lo ha presentato come un “concerto speciale” che, eccezionalmente, vedrà la sua voce unirsi alla musica jazz suonata dalla Raffaele Casarano Special Band: per questo motivo, sui social, la cantante ha giocato con il suo nome e si è soprannominata “Nin-Jazz-Zilli”.