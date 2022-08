Nina Zilli: il nuovo libro e un live jazz a Polignano

“La scrittura fa da sempre parte della mia vita. Da piccola scrivevo il diario e delle lettere alla mia migliore amica e ho sempre scritto canzoni. Dai 18 anni ho iniziato a scrivere tre romanzi che non ho mai finito, perché la musica aveva sempre il sopravvento su tutto. Ne avevo iniziato un quarto che era restato nel cassetto, ma poi è arrivato il Covid ed è stata la volta buona che sono riuscita a finirlo. Quando sono andata a riprenderlo ho dovuto recuperare tutto, ma alla fine è uscito da solo come un flusso. Io dico che è un libro in cui ‘nulla è a caos’; se poi volete invertire la ‘O’ e la ‘S’, va bene lo stesso. E’ per tutti quelli che non credono alle coincidenze. Io mi sono fatta la mia teoria: non tutto può essere predestinato, credo sia un fifty-fifty, comunque vi anticipo che nel libro la risposta non la troverete”.