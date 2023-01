Nina Zilli e Danti aspettano davvero un figlio: “Non lo sapeva nessuno”

I due artisti concludono così: “E niente, ecco qui l’’annuncio’ spoiler in cui nè io nè Danti vi diciamo che diventeremo genitori! E ADESSO RICOPRITECI DI AUGURI! (Poi un giorno parleremo seriamente della leggerezza e della mancanza di rispetto generica, nei confronti di noi donne, in salute, in malattia, in ricchezza o in povertà, in gravidanza o in solitaria)”.