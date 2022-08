Nina Zilli, 3 segreti di Munsta e l’album: “Penso sempre a Sanremo”. Video

SENZA CONFINI. Lo stile di Nina Zilli riscuote consensi anche oltre frontiera. Nei commenti al videoclip di “Munsta” su YouTube spiccano tanti complimenti dall’estero, spesso in spagnolo e portoghese: “Mi piacerebbe tantissimo spingere la mia musica fuori dall’Italia, soprattutto in questo periodo che è maturo per questa cosa, perché va bene la globalizzazione, ma poi di solito tendiamo sempre a rimanere nel nostro orticello, invece già dai Måneskin in poi… Io ho le mie esperienze all’estero, ho già fatto dei mini-tour europei e in questo senso non vedo l’ora. Anzi ho anche un fanclub a Rosario in Argentina e quindi spero di arrivare prestissimo con mucho gusto!”.