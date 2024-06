Nevergreen: le canzoni meno conosciute di Francesco De Gregori in concerto a teatro

Di brani famosi Francesco De Gregori ne ha fatti a decine. Quello che forse non aveva mai fatto prima è dedicare un tour intero alle sue “Nevergreen”, cioè i suoi brani meno conosciuti: succederà davvero tra fine ottobre e fine novembre. I biglietti per i concerti escono in prevendita giovedì 6 giugno alle 18. Questo è solo uno degli impegni live che attendono il Principe della musica italiana.