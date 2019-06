20 anni dopo il suo primo tour in Europa, Nek sarà protagonista di 30 concerti tra Vecchio Continente e teatri italiani. Il via de “Il mio gioco preferito – European tour” è previsto per l'8 novembre 2019 dall'Auditorium Parco della Musica di Roma. I biglietti per le date italiane sono in vendita dalle 16 di oggi, sabato 1 giugno.

“Il mio entusiasmo non cambia”, ha scritto lui postando su Instagram un biglietto della tournée del 1999.

Prima Filippo è atteso da una serie di grandi appuntamenti. In ordine di tempo, tra pochi giorni sarà a Verona sul palco dei Music Awards, di cui Radio Italia è radio ufficiale.

Poi, il 29 giugno sarà ancora insieme a noi per il secondo RADIO ITALIA LIVE – IL CONCERTO al Foro Italico di Palermo.

Il 22 settembre, infine, tornerà a Verona per un nuovo live all'Arena. In tutte queste occasioni, Nek porterà le sue canzoni di maggior successo, tra cui “La storia del mondo”.

Intanto, a inizio settimana, Nek e sua moglie Patrizia hanno festeggiato il 19° anniversario di matrimonio.