Inoltre, Nek si esibirà all' estero con una serie di show nelle principali città europee : sarà l'occasione per i fan d'Europa di ascoltare dal vivo i brani del nuovo album e le hit della sua carriera, lunga 25 anni. Qui , tutte le date .

Il 2019 sarà l'anno del ritorno di Nek all' Arena di Verona (il live è in programma il 22 settembre ): sono trascorsi due anni dal concerto-evento del 2017 che aveva fatto registrare il sold out con 12mila persone .

