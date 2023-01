Nek su Gianni Morandi: “È poliedrico. È il mio mentore”. VIDEO-INTERVISTA

Nek, che sarà fra gli ospiti del palco esterno (in Piazza Colombo) del Festival di Sanremo insieme a Francesco Renga, ha speso parole bellissime per il conduttore della kermesse e per il co-conduttore. “Amadeus e Gianni Morandi sono una bella coppia”, ha esordito nella video-intervista. Per lui, Amadeus ha fatto un “grande lavoro” e ha dato alla manifestazione “un allure diverso”. Gianni (“Poliedrico com’è”) è il suo mentore. “È un punto di riferimento per me. Io vorrei davvero riuscire a fare un minimo di quello che ha fatto Gianni Morandi nella sua vita, nella sua carriera”, ha dichiarato. A entrambi, il cantante ha fatto il suo in bocca al lupo. “Mi auguro che gli ascolti, l’interesse sia 100 volte meglio di quello dell’anno scorso”, ha concluso.