Nek rivive Sanremo, dai primi Festival della sua carriera all’ultimo con Ranieri

Ieri sera ti abbiamo visto in questa meravigliosa espressione di musica, non semplice, per la cover di “Anna verrà” di Pino Daniele, insieme a Massimo Ranieri.

“Devo ringraziare Massimo perché mi ha chiamato a vivere questa esperienza e ad affiancarlo sul palco dell’Ariston. Non conosco tanto il repertorio di Pino Daniele, ma sono un musicista e per me è un piacere immergermi in un universo altrui, per imparare e per carpire. Pino Daniele ha scritto quel pezzo, ricco di storia, con un’importanza particolare per lo stesso Ranieri. Lui mi spiegava degli aneddoti pazzeschi: la canzone è stata scritta per lui, parla di Anna Magnani, doveva essere la sigla di Fantastico quando lui faceva il programma… Massimo ha vissuto a stretto contatto con Pino Daniele e affiancarlo è stata un’esperienza bellissima per me.”