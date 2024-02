Nek presentatore di Sanremo e Renga in gara? Ecco come finirebbe…

Amadeus è al suo ultimo Festival di Sanremo come Direttore Artistico e, ciclicamente, torna anche il nome di Filippo Neviani per ricoprire quel ruolo. Lui non si sbilancia, ma… se un giorno accadesse e Renga gli portasse una canzone? “Non lo prendo perché lo conosco, la manda sempre in vacca”, scherza Filippo. L’amicizia, però, alla fine prevale: “Non è vero, sarebbe uno tra i primi che chiamerei, non ascolterei neanche il pezzo”, rettifica subito… senza fare i conti con Renga. “E io non vengo… Ho detto che non vengo!”, ribatte simpaticamente Francesco.