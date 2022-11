Nek: “La teoria del caos” è il singolo che anticipa un album celebrativo

Si tratta di brani che non potranno mancare nei prossimi appuntamenti dal vivo: “Fatti avanti amore”, “Lascia che io sia”, “Almeno stavolta”, “Se io non avessi te”, Sei grande”, “Laura non c’è”, “Dimmi cos’è” e “Cuori in tempesta”. Il progetto, in arrivo il 2 dicembre in formato digitale, CD, Vinile numerato e Vinile giallo trasparente, è già in pre-order.