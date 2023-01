Nek: festa di compleanno a sorpresa con Max Pezzali e Franceco Renga

Si tratta di un inizio di anno particolarmente intenso per Nek, che nelle prossime settimane ha già in calendario tre concerti nei teatri a Bologna il 14 gennaio, a Roma il 16 e a Torino il 21. Inoltre, sappiamo che la sua esibizione di Capodanno a Perugia insieme Francesco Renga si tradurrà in tante sorprese per il nuovo anno: i due artisti porteranno infatti avanti un progetto insieme che, stando a quanto svelato da Amadeus, durante il Veglione di Perugia, comprende delle canzoni e dei concerti in duo.