Nek Day: “Ho rischiato di perdere due dita. Ora sogno un duetto con Sting”

Ti conosciamo come Nek dal 1992, però. Come festeggerai questi 30 anni di carriera?

“Innanzitutto, non avrei modo di festeggiare se il pubblico non avesse valorizzato in tutti questi anni le mie canzoni. Ci sono tante cose a cui sto pensando, devo metterle in ordine. Ci sono cose che hanno la priorità, altre che vanno al di là della musica e che spero di realizzare. E poi berrò del gran Lambrusco con gli amici! Mai come in questo momento, mi sono accorto che i momenti legati a cene e viaggi sono quelli che avrai per tutta la vita. È un privilegio poterli vivere, gli oggetti non contano veramente niente. Cercherò di viverli con chi mi sta al fianco, soprattutto quando compirò mezzo secolo.”