Nek ancora in aiuto dell’Emilia Romagna prima dell’anniversario di matrimonio

Per Nek, è un weekend all’insegna dell’amore, per la sua terra e per sua moglie. L’artista festeggia infatti i 23 anni di matrimonio con la sua Patrizia, ma non dimentica l’Emilia Romagna, in ginocchio dopo le recenti alluvioni: Filippo, che già nei primi giorni di emergenza si era attivato personalmente per spalare il fango, è tornato a dare un mano a volontari e Protezione Civile.