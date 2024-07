Nek accompagna all’altare la figlia Martina: il video

“In un secondo ho rivisto passarmi davanti lei piccola, lei adolescente e lei ora donna, moglie, donna in carriera. Il tempo è volato. Quando sono tornato al mio posto in chiesa, ho ringraziato in silenzio perché non era scontato fossi lì…che in tanti di noi fossero lì”, ha scritto Nek postando il video del momento in cui porta Martina sottobraccio dal suo sposo Niccolò.