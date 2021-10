Nek a piedi per la Via degli Dei: “Esperienza stupenda”

La Via degli Dei attraversa tutto l’Appenino Tosco Emiliano. Nasce dallo spirito di un gruppo di camminatori bolognesi del CAI che volevano raggiungere Firenze per mangiarsi un’ottima fiorentina, con lo spirito goliardico di chi cammina per godersi il viaggio e le piccole cose della vita. In media, dipende dalle attitudini dei viandanti, si impiegano 5/6 tappe per completarlo.