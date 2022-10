Nek, “50|30”: l’unico concerto del 2022 per celebrare una grande carriera

Mesi fa ce lo aveva anticipato, e adesso la promessa è stata mantenuta. Nek ha aspettato la fine dell’anno per svelare il grande evento dal vivo, l’unico del suo 2022, pensato per festeggiare una lunga carriera che presto si arricchirà di un nuovo album: si chiama “30|50”, come i due grandi traguardi che Filippo ha appena tagliato, e andrà in scena tra un paio di mesi a Milano.