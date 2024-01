Negrita: il concerto evento per celebrare 30 anni di musica

Per presentare questo speciale appuntamento la band ha scritto sui social: “30 anni di carriera arrivano una sola volta. Come celebrarli? Nel miglior modo che conosciamo: creando uno spettacolo, in questo caso unico, dove raccontare chi siamo stati, chi siamo e chi saremo da ora in poi”. La ricorrenza da celebrare per Pau, Drigo e Mac (qui ritratti nella foto di Michele Piazza), è quella dell’uscita del primo album della band, che si intitola proprio “Negrita” ed è stato pubblicato nel 1994. Da quell’anno, il gruppo ha realizzato altri nove dischi in studio e altri tre live.