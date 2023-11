Negramaro: un concerto anche in Sicilia per il loro ritorno negli stadi

I biglietti per il nuovo show saranno disponibili in prevendita da domani, mercoledì 22 novembre, alle ore 11.00 per il LuForum (il fanclub ufficiale dei Negramaro) e in vendita generale da dopodomani, giovedì 23 novembre, sempre alle ore 11.00. “Ogni terra è la nostra terra… da sud a nord!”, ha scritto la band su Instagram per annunciare il nuovo show in Sicilia.