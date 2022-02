“La rivoluzione sta arrivando” è il sesto disco in studio dei Negramaro, è uscito nel 2015 ed è rimasto in classifica per 19 settimane. Oltre alla title track, contiene brani indimenticabili della band come “Sei tu la mia città”, “Il posto dei santi”, “Attenta”, “Lo sai da qui”, “Tutto qui accade” e “L’amore qui non passa”.