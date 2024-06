Negramaro: un 2025 in concerto nei palazzetti dello sport

Chi ha acquistato i biglietti per una di queste due date potrà richiedere il rimborso oppure potrà partecipare a uno dei tre live previsti nel 2025 al Pala Rescifina di Messina e al Palaflorio di Bari. Per la conversione, dovrà registrarsi su www.friendsandpartners.it a partire da lunedì 2 settembre 2024 alle ore 11.00 ed entro e non oltre giovedì 31 ottobre 2024 alle ore 23:59. I nuovi biglietti verranno assegnati tenendo conto del valore economico del biglietto acquistato in precedenza.