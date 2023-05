Negramaro: “Tornare in gara a Sanremo? Adesso potrebbe succedere qualsiasi cosa”

I Negramaro nel successo ci hanno sempre creduto, anche quando 20 anni fa suonavano in una cantina del loro Salento. A riprendere era Andro con una vecchia VHS presa in prestito dal papà: “La portavo in giro, non sapevo neanche io il perché”, ha raccontato. “È stata un'illuminazione per aver fermato delle immagini che secondo me, adesso a spiegarle, sarebbe stato difficilissimo. Chi era il più cauto fra noi? Non lo so, eravamo 6 pazzi scalmanati. Per fare quello che abbiamo fatto in questi 20 anni, l'incoscienza è alla base: 6 pazzi!”