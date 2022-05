Questo raddoppio porta a 30 i concerti della tournée, che vedrà i Negramaro proporre per la prima volta una scaletta completamente unplugged, con tutti i brani in versione acustica. I live inizieranno ufficialmente il 30 settembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano, dopo la data Zero del 28 al Palais di Saint Vincent (AO). La tranche italiana del tour di concluderà con la seconda data romana, poi la band inizierà la fase internazionale della tournée con dieci show in giro per l’Europa.