Negramaro, #N20: il nuovo video che preannuncia una “grande festa” nel 2023

Giuliano Sangiorgi compie 44 anni e, insieme ai suoi Negramaro, dà appuntamento a un 2023 “pazzesco e pieno di sorprese”. Lo definisce così il cantante in un nuovo video apparso a sorpresa sui social, dove tutti i vecchi post della band erano misteriosamente spariti nelle ultime ore: come avevano già anticipato in occasione di RADIO ITALIA LIVE, i Negramaro preparano nuovi appuntamenti speciali per festeggiare i primi 20 anni di carriera.