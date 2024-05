I Negramaro sono sempre altissimi nella classifica EarOne con il loro ultimo singolo “Luna Piena”: è la seconda canzone più trasmessa della settimana in Italia e la prima fra quelle italiane. Giuliano Sangiorgi ha snocciolato soddisfatto i risultati mentre manca meno di un mese al loro debutto in tour negli stadi con Radio Italia solomusicaitaliana come radio ufficiale.