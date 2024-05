Negramaro, "Luna Piena" primo in tutte le categorie: è il brano più trasmesso

"Luna Piena" dei Negramaro, a tre settimane dalla sua uscita, è il brano che primeggia in gran parte delle classifiche EarOne. Il singolo ha visto la luce negli Hansa Studios di Berlino, dove i Negramaro si sono recati per registrare il loro prossimo album: "Sarà un progetto pieno di vita, zeppo di amici che ci hanno accompagnati in questo viaggio e siamo certi che lo amerete quanto noi", avevano detto. Del disco farà parte anche "Ricominciamo tutto", il loro brano sanremese.