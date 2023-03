“Sarà una grande festa, il nostro ritorno a casa per festeggiare #N20”, ha svelato la band ai fan. L’evento è in programma in piena estate, il 12 agosto, all’Aeroporto Fortunato Cesari di Galatina (Lecce). Un appuntamento così speciale che i Negramaro volevano annunciare solo in una giornata altrettanto speciale: esattamente 20 anni fa, infatti, Sangiorgi e compagni pubblicavano il loro primo album di inediti, intitolato “Negramaro”, con dentro i primi singoli come “Solo” e “Come sempre”.