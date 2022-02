Negramaro in tour in unplugged in Italia ed Europa con Radio Italia

"Come band abbiamo sofferto l'assenza dei concerti e del contatto con il pubblico. Non vediamo l'ora!", sottolinea il tastierista e produttore Andrea "Andro" Mariano, "Sentire il silenzio dei teatri che ascoltano le canzoni è meraviglioso. Ospiti? Non ne abbiamo ancora parlato, di certo vogliamo tornare a suonare tra di noi, tra amici, e ritrovare la dimensione della band". Il tour porterà in giro le canzoni di questi 20 anni in versioni "nude, rivoluzionate, vicine all'essenza della scrittura con cui sono nate", aggiunge Sangiorgi, "rispecchieranno l'esigenza di 'Contatto', la parola più sognata di questi anni. Si risveglieranno ricordi e radici, come quando 'Mentre tutto scorre' è nata sul tram 16 di Milano mentre gli altri erano più avanti e mi guardavano mentre cantavo come un pazzo la parte rappata. Sul palco poche chiacchiere e molta emozione. La data di Roma è prima dell'Europa: così faccio la valigia e saluto mia figlia Stella! Lei e Janko hanno tre anni, l'età di questo tempo strano: voglio andare in tour anche per far sentire ai bambini cos'abbiamo fatto in questi 20 anni. Vorrei partire dai teatri per portare Stella in giro e farle vedere il mondo. Sarà un bellissimo slancio verso il mondo, per una grande amicizia che lega la band, dopo questi due anni assurdi".