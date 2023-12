I Negramaro hanno aggiunto due nuove date al loro tour negli stadi, che si terrà la prossima estate e che vede Radio Italia solomusicaitaliana in veste di radio ufficiale. Il 18 giugno la band si esibirà al Bluenergy Stadium (Stadio Friuli) di Udine e il 6 luglio allo Stadio San Nicola di Bari, nella sua Puglia. I biglietti per questi due nuovi concerti saranno disponibili da questa sera (venerdì 15 dicembre) alle 18.00 in presale per il fanclub dei Negramaro e da domani alle 18.00 per tutti.