Devo dirvi che è stato stupendo. Eravamo al centro di noi stessi. Abbiamo superato il trauma di 19 anni fa, quando un problema tecnico che non dipendeva da noi aveva influito sulla nostra esibizione. Ieri sera, eravamo come da soli e con tutto il pianeta Terra. È stato un po’ come "Interstellar". Anche il nostro risveglio con voi di Radio Italia, che sarete la radio ufficiale del nostro tour estivo negli stadi, è stato bellissimo: “Ricominciamo tutto” era al primo posto in radio. Il risveglio è stato magico.