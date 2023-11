Negramaro: "Il palco è la nostra dimensione"

Credo siate tra le band con il suono più riconoscibile: come ci siete arrivati? L’avete deciso a tavolino?

Sì ogni giorno ci sediamo a tavolino a colazione e ne parliamo! 200 grammi di chitarre, 100 di suono… (ridono). La cosa più bella che sia successa è che noi siamo qui da 20 anni grazie a chi ci segue. Per noi non è mai stata solo questione di estetica, ma abbiamo lavorato sul contenuto. Fosse rimasto a “Mentre tutto scorre” non saremmo qui a parlare dei Negramaro: c’è stata un’evoluzione che ci piace, siamo andati oltre le apparenze. L’unica cosa che non cambia sono gli addendi: ci uniamo, ma il risultato cambia. Un po’ una proprietà commutativa al contrario. Credo inoltre che dopo il docufilm, diffuso in più di 220 sale e per cui mi viene solo da dire grazie, ci sentiamo in dovere di affrontare un’evoluzione. “Fino al giorno nuovo” con Fabri Fibra, per esempio, è un’ulteriore evoluzione, è già qualcosa che saremo ed è già un’anticipazione di quello che sarà il prossimo disco dei Negramaro!