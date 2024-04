Negramaro: il nuovo album parte da una “Luna Piena”

“Luna Piena” è il nuovo singolo dei Negramaro in uscita venerdì 19 aprile. “Siamo stati a Berlino nel tempio dei giganti per ricominciare tutto, con nuova musica e un nuovo album”, ha scritto la band su Instagram. La location scelta è quella dei mitici Hansa Studios, dove hanno registrato in passato vere e proprie leggende come David Bowie, Depeche Mode e U2.