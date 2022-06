Negramaro e Renato Zero: nuove date per i tour insieme a Radio Italia

Diventano invece sei gli appuntamenti con Renato Zero e il suo spettacolo “Zerosettanta” al Circo Massimo di Roma. La nuova data, quella di mercoledì 28 settembre 2022, amplia e protrae gli incredibili festeggiamenti per i 55 anni di carriera dell'artista. Zero intanto ha messo a segno una serie di sold out, registrando il tutto esaurito per le date del 23, 24, 25 e 30 settembre e dell'1 ottobre.