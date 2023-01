Negramaro: “Con RADIO ITALIA LIVE, iniziamo un 2023 di festeggiamenti”

A RADIO ITALIA LIVE, i Negramaro ripartono dalla musica, come una fine del 2022 che li ha visti protagonisti dal vivo non solo in Italia, ma anche all’estero: “Questo tour per noi ha rappresentato un ritorno sul palco e un ritorno al contatto con la gente. È stato il test per dire che ancora ce la si può fare”, racconta Danilo. Prima di iniziare questa tournée, con Radio Italia solomusicaitaliana come Radio Ufficiale, Giuliano Sangiorgi aveva anticipato di voler dimostrare alla figlia Stella che si può amare il mondo, dopo anni difficili per colpa della pandemia: “Mia figlia è innamorata dell’Europa e del mondo, sa che non deve mettere la mascherina o avere paura del mondo esterno”, ci dice convinto. “Il mio problema più grande era che lei e tutti i bambini potessero perdersi in questa diffidenza umana. Però i bambini devono dimenticare, quindi missione riuscita: i bambini che spesso sono venuti con noi in tour hanno completamente dimenticato”.