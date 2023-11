Negramaro: anche i figli di Lele e Giuliano… sognano già gli stadi insieme

Chissà se prima del doppio appuntamento a Napoli e Milano, a giugno del 2024 insieme a noi come Radio Ufficiale, i Negramaro faranno tappa anche a Sanremo. Solo pochi mesi fa, sempre a Radio Italia solomusicaitaliana, non chiudevano la porta al Festival, ma Giuliano Sangiorgi e compagni non si sbilanciano neanche a pochi mesi dalla kermesse, l’ultima (in teoria) per Amadeus: “Chi lo sa! Lui è un amico, vedremo… Lo passiamo a trovare per un caffè? Io prendo la birra”, conclude il cantante.