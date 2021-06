I Negramaro sono i primi ospiti di Casa Azzurri. Da oggi, mercoledì 9 giugno, Radio Italia trasmette dalle 13 alle 18 dalla location romana che è già il punto di riferimento della Nazionale Italiana in vista dei Campionati Europei al via tra soli due giorni. Giuliano Sangiorgi e Andro, in rappresentanza della band salentina, hanno incontrato la nostra Marina Minetti per una chiacchierata tra sport e musica. I Negramaro, però, sono a Casa Azzurri anche per registrare, questa sera, un live che regaleremo agli ascoltatori di Radio Italia domani, giovedì 10 giugno, dalle ore 21.00 in contemporanea radio e streaming su radioitalia.it: sarà anche l’occasione per ascoltare il loro nuovo singolo "Devi solo ballare". Radio Italia è media partner ufficiale ed esclusiva di Casa Azzurri e della Nazionale.