Negramaro, 20 anni da festeggiare in tour: scopri le prime date!

I Negramaro, già in occasione di RADIO ITALIA LIVE, avevano anticipato grosse novità per il 2023 e le aspettative dei fan non sono state deluse: sono stati infatti fissati i primi tre appuntamenti del loro "N20 Tour", che toccherà alcune delle location più suggestive d'Italia: il 13-14-16 giugno la band si esibirà alle Terme di Caracalla a Roma, il 19-21-22 luglio al Teatro Greco di Siracusa e il 22-23-24 settembre all'Arena di Verona.