Natale a casa Bocelli: la piccola Virginia ci spiega come si festeggia

Andrea Bocelli e i figli Matteo e Virginia sono pronti a passare un Natale in famiglia, tenendo fede al titolo dell’album realizzato, per la prima volta, da tutti e tre insieme per le feste. “A Family Christmas”, ricco di canzoni natalizie reinterpretate dalle tre voci, ha già conquistato il mondo e sta per uscire in un’edizione speciale per l’Italia. Nella rubrica #atupertu con la nostra Redazione, Andrea, Matteo e Virginia Bocelli ci spiegano com’è nato questo progetto e ci svelano lo spirito con cui si stanno avvicinando alle feste.