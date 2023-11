Napoleone sbarca su Radio Italia solomusicaitaliana con "Hitmania"

Domani (24 novembre), arriverà su Radio Italia solomusicaitaliana il nuovo singolo "Hitmania" di Napoleone, in collaborazione con DJ Erry; per questo brano dal sound rétro, il cantautore classe 1992 originario di Salerno si è infatti avvalso della voce di Enrico Frattasio, il quale si è prestato per l'intro della canzone, che recita “'Mixed By Erry', la dimensione ideale per un ascolto pulito”. "Mixed By Erry" è la scritta che compare anche sulle musicassette con cui Napoleone ha posato per pubblicizzare l'uscita di "Hitmania", nonché il titolo che Frattasio e i suoi due fratelli davano alle compilation illegali di loro produzione, che dagli anni '70 all'inizio dei '90 hanno spopolato in tutta Italia, permettendo ai tre ragazzi di creare un vero e proprio impero.