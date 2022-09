Nannini, Morandi, Ron, Coez e Carla Bruni: parata di ospiti da Jovanotti a Viareggio

Anche Coez è stato tra gli ospiti di Viareggio. Lui ha pubblicato tra le Storie di Instagram un curioso botta e risposta con Lorenzo avvenuto prima dell’esibizione Leggendo i messaggi, si capisce come fino all’ultimo i due artisti non avessero deciso le canzoni da proporre al pubblico: tutto è avvenuto in maniera molto naturale e spontanea, in perfetto stile Jovanotti. Alla fine, Coez e Jova hanno regalato ai fan i duetti de “La musica non c’è” ed “È sempre bello”.