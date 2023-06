Myss Keta e il nuovo singolo dal "Profumo" d'estate

"Profumo" è il nuovo singolo di Myss Keta, in onda su Radio Italia Solomusicaitaliana da venerdì 2 giugno. Con questo brano la cantante rimanda all'immagine di un viaggio in barca verso località del mediterraneo, tra drink e danze notturne. "Profumo" cita alcune iconiche canzoni dei decenni passati: da "Love boat (Profumo di mare)" di Little Tony a "E la luna bussò" di Loredana Bertè e "Voglio vederti danzare" di Franco Battiato.