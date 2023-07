Mr.Rain: “Sono ancora un outsider e sogno di incontrare Cesare Cremonini”

Tra un impegno e l’altro, in questo 2023, il cantante si è tolto anche alcune soddisfazioni personali, incontrando grandi artisti come Vasco Rossi ed Eros Ramazzotti. C’è ancora un nome, però, che Mr.Rain spera di conoscere presto: “Sicuramente Cesare Cremonini. Sono un super-fan, infatti ho voluto portare anche un suo pezzo a Sanremo, nella serata delle cover”, racconta, ricordando la sua esibizione in “Qualcosa di grande” insieme a Fasma. “Spero di incontrarlo, ogni artista si sta rivelando ancora meglio di come lo pensavo: sono tutti giganti della musica, sia come artisti che come persone”, conclude.