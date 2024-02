Il nuovo album di Mr. Rain si intitola “Pianeta di Miller”, un luogo reso celebre dal film “Interstellar” in cui ogni ora trascorsa equivale a 7 anni sulla Terra. “Una settimana qua a Sanremo è un anno della vita reale. Fai tantissime cose, vivi veramente emozioni così forti che sono gigantesche”, ha detto Mattia. Non a caso “Interstellar” è uno dei suoi film preferiti insieme a “Into the Wild” e “Sette anime”.