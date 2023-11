Mr.Rain: nuovo album, tour nei palazzetti e inedito dedicato ai fan. SPOILER

Procediamo con ordine: lo show si è aperto con un video in cui Mr.Rain ha spiegato la sua storia e il suo rapporto con la musica (considerata la sua “seconda bocca”). Nel filmato ha rivelato di essere stato estremamente introverso in passato (ora lo è un po’ di meno) e di avere avuto molte difficoltà nel comunicare con gli altri. A un certo punto, però, ha trovato il modo per farlo. La sua salvezza è stata proprio la musica. Ha iniziato a scrivere canzoni nella sua cameretta per raccontarsi (e per essere, in qualche modo, di aiuto agli altri). Ha poi studiato pianoforte e ha così cominciato a occuparsi in prima persona di tutto ciò che riguardava i suoi brani, dalla stesura dei testi alla produzione, fino alla realizzazione dei videoclip. Grazie alla sua tenacia e alla sua dedizione, ha ottenuto le prime soddisfazioni (il Disco d’Oro per Carillon nel 2016, ad esempio), il primo Festival di Sanremo (arrivato al quarto tentativo con Supereroi) e, infine, il suo primo Forum. “Ho sognato per anni questo live”, ha ammesso.