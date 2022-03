Mr. Rain lancia il nuovo singolo “Crisalidi”: ecco il video

“Crisalidi” è la prima canzone che ha scritto Mr. Rain ed è una sorta di ponte tra l'album precedente “Petrichor” e “Fragile”: “Ho avuto un’improvvisa voglia di raccontarmi. L'album è nato in poco tempo dalla fame di musica, scritto e prodotto da me. C’era un lato di me che ho sempre tenuto al riparo, e in queste canzoni gli ho dato voce. Come se fossero dieci episodi di un’unica storia. Come se dipingessi diverse sfaccettature delle mie fragilità”.