Mr.Rain e la musica: "Se non avessi fatto questo lavoro sarei perso"

Mr.Rain, durante l'intervista condotta da Marco Falivelli e Giuditta Arecco sullo Sky Truck, ha ripercorso alcune delle tappe più recenti della sua carriera, ricordando alcuni appuntamenti importanti, come l'esibizione a San Pietro e il concerto in programma il 18 novembre al Forum di Assago, passando per l'esperienza cinematografica per il film "Elemental". Mr.Rain, intanto, è pronto per RADIO ITALIA LIVE - IL CONCERTO.