Mr.Rain: "Dopo averla cantata per la prima volta sono scoppiato in lacrime"

Domani, invece, insieme ai Gemelli Diversi, canterai “Mary”, una canzone diventata la colonna sonora di molte persone: tu quando ti sei accorto che “Supereroi” stava diventando lo stesso?

Per un anno sono stato una spugna, ho assorbito le storie delle persone, ho fatto tante attività e ho cercato di arrivare a tantissime persone: il fatto che sia diventata una sorta di colonna sonora è stata una cosa graduale e ho cominciato a capirla subito dopo Sanremo. La sto capendo ancora adesso. Poi ho scelto “Mary” soprattutto per il messaggio molto attuale contro la violenza sulle donne: non se ne parla mai abbastanza e in questo momento storico ne dobbiamo parlare perché le cose devono cambiare. Sono fiero di questa scelta perché io faccio musica per fare questo: la musica strumentale è solo il supporto su cui ti faccio arrivare i messaggi. Poi per me ogni occasione è buona per dare un contributo, per mandare un messaggio.